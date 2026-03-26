Perfumerías Avenida pone rumbo a la Copa de la Reina

Perfumerías Avenida ya está en el autobús dirección Tarragona. Este mismo jueves comienza la Copa de la Reina y las charras jugarán el último cuarto de final el viernes. A partir de las 21:30 horas, el equipo de Anna Montañana se ve las caras con el poderoso Girona de Roberto Íñiguez. En la última sesión de trabajo, el presidente Jorge Recio estuvo a pie de pista para dar ánimos a sus jugadoras.

"Los últimos ganadores han sido diferentes; siempre vas a tener la oportunidad. Nos lo tomamos así, como una oportunidad, como algo que nos motiva", explica Andrea Vilaró.

La entrenadora Anna Montañana sabe que no hay opción al fallo en el torneo del KO y que solo se puede mirar al primer partido: "Solo pienso en eso. En nada más. Y quiero que el equipo se centre en el Girona y en cómo tener el partido, en cómo pelear...".