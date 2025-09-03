Perfumerías Avenida prepara con Cave la doble cita del fin de semana

Perfumerías Avenida prepara el doble duelo amistoso del fin de semana. El equipo dirigido por Anna Montañana se verá las caras con Ensino Lugo y con Araski en suelo gallego para dar inicio a sus encuentros de pretemporada.

El conjunto charro ya cuenta en sus filas con su 'bestia' interior y Cave se ha incorporado a los entrenamientos del equipo azulón. Por lo tanto, solo falta que Zellous llegue a Salamanca para que Montañana cuenta con todos sus efectivos.