Perfumerías Avenida ‘se presenta’ ante su afición

La Marea Azul está ansiosa por regresar al pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. Este domingo, a partir de las once de la mañana, Perfumerías Avenida recibirá la visita de Cadí La Seu.

Será un día emotivo para el club: primer encuentro con el rebautizado pabellón de Würzburg Silvia Domínguez y también con las nuevas butacas azules para ‘engullir’ la pista.

El equipo dirigido por Anna Montañana cayó en el debut liguero ante Araski por un solo punto y se impuso con mucha claridad en la Eurocup en la pista de Panathinaikos. Ahora, las perfumeras buscarán su primer triunfo en competición doméstica ante Cadí La Seu. Las catalanas también cayeron en la primera jornada.