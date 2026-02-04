Perfumerías Avenida, a por el primer paso firme ante Athinaikos

Primer duelo de la eliminatoria de cuartos de final de la Eurocup entre Athinaikos y Perfumerías Avenida. Este jueves, a las 19:30 horas peninsulares, los dos equipos se verán las caras en suelo griego en la ida de la eliminatoria.

“Creo que la eliminatoria de Athinaikos será cuestión de parciales y de dureza. Se trata de ver quién tiene mejor plan de partido y quien lo desea más. Será un gran test para nosotras y, si hacemos bien todo lo que hemos trabajado, creo que nos lo podemos llevar”, asegura Cave.

La pívot perfumera será uno de los baluartes del equipo charro, que ya cuenta con Magarity para la competición. Y eso lo valora de forma muy positiva la propia Cave: “Creo que Regan va a ser una pieza muy importante. Aporta más tamaño en la rotación en el poste y, además, puede abrir la pista en ataque gracias a su capacidad de tiro. Con su tamaño, puede jugar al 4 y al 5 lo que nos permite combinar varios quintetos con ella”.

Las griegas son un equipo muy anotador y con jugadoras capaces de fabricarse canastas en acciones de uno contra uno. Winterburn, Prince, Parks o Hristova son algunas de sus jugadoras más destacadas.