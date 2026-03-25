Perfumerías Avenida, en puestos de fase eliminatoria previa al playoff a Segunda FEB

Universidad de Oviedo, Marín Ence y Culleredo. Esos son los tres rivales que tiene por delante Perfumerías Avenida para certificar su puesto en las eliminatorias previas al playoff de ascenso a Segunda FEB.

El equipo charro está cuarto clasificado en el grupo AB de Tercera FEB con quince victorias y ocho derrotas. Y ese cuarto puesto tiene premio en la lucha por el ascenso de categoría.

Este año, la competición cuenta con varias eliminatorias previas a la fase de ascenso. Los primeros y los segundos clasificados se ven las caras entre sí y el ganador pasa directamente a la fase de ascenso; el perdedor jugará contra el superviviente de la eliminatoria entre terceros y cuartos. En esa segunda eliminatoria estará en juego una plaza para pelear por el ascenso a Segunda FEB.

Por el momento, el equipo de Álex Bellido no quiere descentrarse puesto que le pisan los talones tanto el Culleredo como Reino de León y ponen el foco en el importantísimo choque de este sábado ante Universidad de Oviedo (tercero en la tabla).