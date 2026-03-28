Perfumerías Avenida se queda a las puertas de la final de la Copa de la Reina

Duro golpe para Perfumerías Avenida. Las charras se quedaron a las puertas de la final de la Copa de la Reina tras caer por 76-73 ante CB Jairis en un duelo muy ajustado.

Las charras llegaban con el impulso de su partidazo ante Girona, pero tocadas en el roster por la lesión en la muñeca de Claudia Soriano, una de sus jugadoras más en formas.

El duelo fue de corazón en un puño desde el inicio hasta el final. Y se decidió en los compases finales, como no podía ser de otra forma. Los tres últimos minutos fueron de auténtico infarto desde el 66-66 hasta el bocinazo final. Y Jairis estuvo más acertado.

Un triple de Bertsch comenzó a truncar el partido de las azulonas. Spreafico y Magarity lo intentaron desde la esquina sin acierto. Una falta antideportiva sobre la italiana hizo que Spreafico tuviese dos tiros libres. Los falló. Y Jairis comenzaba a allanar su camino hacia la final.

Cave ponía dos abajo a las charras con siete segundos por jugarse. Ayuso fue al tiro libre y anotó los dos. Pero Spreafico, con un triple a la desesperada, reducía la distancia a solo un punto (74-73).

Solo quedaba un segundo. Iyana hizo falta y Ayuso sentenció con dos lanzamientos certeros desde el tiro libre. Lágrimas en las charras, que se quedan a las puertas de la final.