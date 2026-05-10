Perfumerías Avenida se queda a las puertas de la final de la Liga Femenina

Se vació Perfumerías Avenida en el pabellón Príncipe Felipe. Pero no le dio para eliminar a Zaragoza y pasar a las final. Las mañas ganaron por 67-56 y tumbaron al equipo de Anna Montañana.

Las charras formaron con Iyana, Vilaró, Spreafico, Kiss y Cave. Los primeros compases comenzaron con Zaragoza apretando con Hempe y Vorackova. Avenida se atascó en ataque durante casi siete minutos en los que no anotó y el equipo local aprovechó para coger una renta de nueve puntos (19-10).

El segundo cuarto gozó de buenos minutos de Perfumerías Avenida, con Spreafico muy acertada en el tiro de tres, y solo el arreón final de Zaragoza dejaba los nueve puntos de diferencia entre ambos conjuntos (35-28).

El tercer parcial fue de dos equipos que querían estar en la gran final. Un toma y daca atractivo para el espectador neutral y taquicárdico para el hincha. Avenida se puso a tres puntos (36-33), Zaragoza llegó a marcharse con doce de ventaja gracias a la presencia interior de Hempe y Gueye y ahí apareció Iyana para mandar en el partido y reducir la diferencia hasta el 53-48.

Los diez minutos finales fueron los de un equipo que se vació pero al que no le daban las fuerzas. El triple de Oma, con suerte, mató el choque con el 67-56. Las lágrimas de Vilaró e Iyana también son las de toda la Marea Azul.