Perfumerías Avenida quiere escalar puestos ante TSN Leganés

La decimonovena jornada de la Liga Femenina enfrente a dos equipos que pugnan por la quinta plaza. Perfumerías Avenida recibe a TSN Leganés este sábado, a las 18 horas, en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

Los dos conjuntos llegan igualados a diez triunfos y ocho derrotas. Por lo tanto, el envite es clave en la lucha por acercarse a la zona alta de la tabla. En la ida, Leganés ganó por cinco puntos al equipo de Anna Montañana (69-64).

La llegada de Kiss a Perfumerías Avenida ha dotado de un mayor poderío en el rebote al equipo charro y la húngara suma ocho capturas por encuentro.