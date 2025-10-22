Perfumerías Avenida quiere seguir impoluto en la Eurocup

Perfumerías Avenida afronta este jueves la tercera jornada de la Eurocup. Las charras, que llevan dos triunfos en las dos primeras fechas, quieren seguir impolutas en la clasificación. El duelo tendrá lugar este jueves en Lituania. Allí espera al equipo de Montañana el Neptunas, que también ha ganado sus primeros dos encuentros de la competición.

Las charras llegan con una paliza de viaje en el cuerpo y se verá las caras con un rival muy correoso y peleón. La americana Bickle es el referente ofensivo de Neptunas y su otra americana, Mihalko, trata de dominar la zona con el rebote ofensivo y defensivo.

"Son un equipo con muchas jugadoras locales que pueden anotar. Bickle está anotando mucho y es muy perseverante en su juego. Es un equipo que no espera, juega mucho en transición y siempre compiten bien, con lo que tenemos que estar muy focalizadas desde el principio", asegura Montañana.

La entrenadora azulona mantiene la importancia en el choque: “Cada victoria es importante: La de Grecia fue muy importante. En Europa, los viajes desde Salamanca son duros, ayer fue un día largo y hay que saber que tenemos que estar muy bien preparadas físicamente y sobre todo mentalmente.