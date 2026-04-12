Perfumerías Avenida, en quinta posición de la Liga Femenina

Perfumerías Avenida afronta las dos últimas jornadas de la fase regular de la Liga Femenina. Las charras son quintas, con el basketaveraje perdido con Jairis.

En las dos últimas jornadas, el equipo dirigido por Anna Montañana se verá las caras con Gran Canaria en Salamanca (domingo a las 12 horas) y ante Gernika (sábado 25 a las 19 horas). Por su parte, Jairis tendrá dos duros encuentros ante Girona y Valencia Basket.

En juego, la cuarta plaza de la competición regular liguera y también el factor cancha para el duelo de cuartos de final en los playoff por el título.