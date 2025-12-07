Perfumerías Avenida, quinto en la Liga Femenina

Diez jornadas han transcurrido en la Liga Femenina y Perfumerías Avenida marcha quinto con un bagaje de seis victorias y cuatro derrotas. Las de Anna Montañana tienen a una sola victoria a IDK, pero ve cómo se alejan Zaragoza, Girona y Valencia Basket.

Ahora, el equipo salmantino pone su foco en el duelo de ida de la Eurocup en tierras turcas ante EMLAK. El choque se disputará el jueves por la tarde.

En competición liguera, Perfumerías Avenida jugará el próximo domingo en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. A las 12 horas, las charras se verán las caras contra Joventut.