Perfumerías Avenida, quinto en la Liga Femenina

Perfumerías Avenida acaba la jornada decimocuarta de la Liga Femenina en el quinto puesto. Las charras llevan dos derrotas seguidas y ven cómo Jairis les supera en la tabla clasificatoria.

En la próxima jornada se decidirá el último puesto de cabeza de serie para la Copa de la Reina. Jairis, Perfumerías Avenida y Ensino Lugo están empatados con ocho victorias y seis derrotas.

Las charras reciben el miércoles, a las 20:00 horas, a Estudiantes en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. Será un duelo especial puesto que la ex capitana del club recibirá un homenaje y su ‘6’ se colgará en lo alto del pabellón.