Perfumerías Avenida se refuerza con Ismael Jiménez
El escolta llega procedente del Filipenses, que juega en el grupo AA de Tercera FEB
Perfumerías Avenida ha anunciado la incorporación de Ismael Jiménez. El escolta, procedente del Filipenses del grupo AA de Tercera FEB, está ya a las órdenes de Álex Bellido.
El jugador promediaba 11,4 puntos en Filipenses y casi tres rebotes. Incluso, en el duelo ante el Atlético Carbajosa, anotó siete puntos y consiguió tres capturas en el Municipal de Carbajosa.
