Perfumerías Avenida se refuerza con Ismael Jiménez

Perfumerías Avenida ha anunciado la incorporación de Ismael Jiménez. El escolta, procedente del Filipenses del grupo AA de Tercera FEB, está ya a las órdenes de Álex Bellido.

El jugador promediaba 11,4 puntos en Filipenses y casi tres rebotes. Incluso, en el duelo ante el Atlético Carbajosa, anotó siete puntos y consiguió tres capturas en el Municipal de Carbajosa.