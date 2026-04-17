Perfumerías Avenida refuerza su plantilla con la llegada de Marta Hermida

El CB Perfumerías Avenida ha anunciado la incorporación de la jugadora española Marta Hermida para lo que resta de la temporada 2025-2026. El club salmantino y la base madrileña han alcanzado un acuerdo para su integración inmediata en el primer equipo, con el objetivo de cubrir la baja de larga duración de Claudia Soriano, una vez recibida la aprobación de la Federación Española de Baloncesto.

Hermida, de 28 años y 1,80 metros de altura, aterriza en Salamanca con una amplia trayectoria tanto en la Liga Femenina Endesa como en competiciones internacionales. A lo largo de su carrera ha defendido los colores de equipos como Gran Canaria, Leganés y Araski, además de sumar experiencia en ligas extranjeras como la francesa y la australiana.

Durante la presente campaña, la jugadora ha competido en la liga islandesa, donde ha firmado unos números sobresalientes: 25 puntos, 6,5 asistencias y 5 rebotes por partido, en más de 36 minutos de media sobre la cancha. Un rendimiento que avala su capacidad para asumir responsabilidades ofensivas y liderar el juego.

En el plano deportivo, Hermida destaca por su intensidad en ambos lados de la pista, su velocidad en penetración hacia el aro y una notable eficacia en el lanzamiento exterior.