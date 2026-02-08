Perfumerías Avenida regresa a la victoria en Tercera FEB

Perfumerías Avenida rompió su mala racha y regresó a la senda del triufo en el grupo AB de la Tercera FEB. El equipo charro venció por 92-83 a Calvo Basket Xiria en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez con una actuación destacada de cinco de sus jugadores. Entre Garrido, Jiménez, McCarthy, Kourouma y Choithramani encestaron 84 de los 92 puntos salmantinos.

"Felicitar a todo el equipo porque esta semana hemos entrenado muy bien, y en especial a los chicos de la cantera... Tener jugadores en el primer equipo que han crecido conmigo, siempre es un gusto", explicaba en rueda de prensa Álex Bellido.

Para este domingo queda el encuentro del grupo AA con representante salmantino. El Atlético Carbajosa visita al Cantbasket 04 a partir de las 18 horas.