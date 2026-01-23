Perfumerías Avenida, a regresar la senda del triunfo en Liga Femenina

Perfumerías Avenida visita este sábado, a las 18 horas, al IDK. Las de Anna Montañana llevan dos derrotas seguidas en Liga Femenina y quieren revertir la situación de forma inmediata.

“El partido de casa ante IDK fue doloroso entonces y tenemos que volver tras jugar varias semanas muy duras contra rivales de Euroliga. Hay que sumar para estar en la liga lo más arriba posible", avisa Anna Montañana.

La entrenadora azulona tiene claro que la primera piedra se pone desde la defensa y cuenta con todas sus jugadoras disponibles a excepción de Regan Magarity.

"Hemos cambiado desde octubre, pero seguimos ese mismo proceso. Nos hemos afianzado defensivamente, pero hay que seguir haciéndolo, porque los partidos del fin de semana exigen igual o más que los de Europa”, continúa la entrenadora azulona.

Perfumerías Avenida marcha sexto en la Liga Femenina con nueve triunfos y ocho derrotas e IDK le sigue en la tabla con el bagaje contrario: ocho victorias y nueve partidos perdidos.