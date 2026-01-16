Perfumerías Avenida se reta con el líder Zaragoza

Después del éxtasis de juego y resultado de Perfumerías Avenida ante Ferrol en la Eurocup Women, el equipo charro tendrá un duelo de tremenda exigencia el sábado. A partir de las 19:30 horas, las de Anna Montañana se citan con el líder Zaragoza en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

“Estarán más frescas. Veremos si está Leite o no. Zaragoza y Girona se han convertido en un equipo y Valencia también va hacia eso con Anderson. Tienen muy buena rotación, cuando hablamos de Zaragoza, se iguala la rotación con todas las jugadoras. Para nosotras es un reto aquí en casa ante un equipo que está dominando la Liga”, explicaba Anna Montañana en el post partido de Eurocup Women.

Y la capitana Vilaró también daba su receta para intentar tumbar al líder de la Liga Femenina: “Si todas conseguimos hacer un juego como el de Ferrol, con actividad e intensidad, ¿por qué no? La Marea Azul siempre da un punto más. Zaragoza está jugando un gran baloncesto. Esperemos ponerles las cosas muy difíciles y la mentalidad va a ser salir a competir”.

Zaragoza llega a Salamanca como líder en solitario de la Liga Femenina con quince victorias y una sola derrota; mientras que Perfumerías Avenida es quinto con nueve triunfos y siete duelos perdidos.