Perfumerías Avenida retoma el pulso de la Liga Femenina ante Joventut

“Ahora mismo solo me viene Joventut a la mente”, expresaba Anna Montañana tras la victoria de Perfumerías Avenida en la pista de Emlak Konut. Y no es para menos. El equipo charro pone el foco en la Liga Femenina para el envite del domingo ante el Joventut (12 horas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez).

El conjunto charro marcha en quinta posición con un bagaje de seis triunfos y cuatro derrotas en la competición doméstica, mientras que la escuadra catalana es octavo con una marca de 5/5.

En las filas del Joventut se encuentran Dembele (con unos registro de 17 puntos y 7,8 rebotes por partido disputado), Ebo o Howard.