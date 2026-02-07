Perfumerías Avenida saca fuerzas de flaqueza para ganar en La Seu

Perfumerías Avenida logró un importante y sufrido triunfo en La Seu por 69-70. Las charras, que llegaban tras la paliza de viaje desde Grecia y el esfuerzo ante Athinaikos, se llevaron la victoria con remontada en el último cuarto y dos tiros libres certeros de Cave a siete segundos para el final.

El comienzo del choque estuvo muy igualado y Perfumerías Avenida se marchaba con tres puntos de ventaja al final del primer cuarto (15-18). Pero el cansancio pesaba en el segundo acto y Cadí La Seu se lanzaba para tomar las riendas en el marcador. Al descanso, 36-31 para las locales.

El paso por los vestuarios mantuvo la renta catalana. La Seu se veía ya con opciones de sumar la victoria y cerraba el tercer cuarto con seis puntos de ventaja (55-49).

Pero Avenida tiró de carácter. Y de fuerzas de flaqueza. Un triple de Spreafico igualaba el duelo a 56. El interior comenzó a ser más fuerte (Kiss logró 13 puntos y 7 rebotes y Cave consiguió 11 puntos y 11 capturas) y entre Iyana y Soriano ponían el partido en un puño. Fue Cave, a falta de siete segundos, la que anotó dos tiros libres. La Seu tuvo la última acción: no la anotó. Y la victoria ya está en el casillero charro.