Perfumerías Avenida, a sellar el pase a los cuartos de final de la Eurocup Women

Perfumerías Avenida no quiere sustos en la vuelta de su eliminatoria ante Baxi Ferrol y quiere sellar en A Malata 820:15 horas) su pase a los cuartos de final de la Eurocup Women. El equipo de Anna Montañana consiguió 28 puntos de ventaja en la ida en Salamanca.

"El peligro es pensar que 28 puntos es una renta definitiva. Claro que es un buen resultado, pero es un partido totalmente diferente y hay que afrontarlo con el 0-0. Ya sabemos todo lo que ha hecho este equipo en este pabellón y en esta competición y por eso tenemos que estar muy concentradas y seguir la dinámica de la pasada semana", avisa la entrenadora de Perfumerías Avenida.

Ferrol buscará un ritmo alto en el inicio para intentar un arreón de puntos que les meta en la eliminatoria. "Hemos podido tener por fin un domingo libre, tras jugar el sábado, y seguro que ha ayudado. Ya estamos en dinámica de no parar, con viajes y madrugones pero así es competir en Europa", concluye Montañana.