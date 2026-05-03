Perfumerías Avenida, a por las semifinales de la Liga Femenina
Las charras defienden nueve puntos de ventaja en el pabellón Fausto Vicent
Perfumerías Avenida quiere estar en las semifinales de la Liga Femenina. Las charras se miden este domingo, a las 19:30 horas, al Jairis en el pabellón Fausto Vicent en el duelo de vuelta de los cuartos de final.
El partido de ida acabó con un 74-65 y un gran trabajo colectivo de las charras. Además de Iyana Martín, Vilaró se echó el equipo a la espalda en ataque y Belén Arrojo fue la primera guerrera en la defensa. Ingredientes que, si vuelven a aparecer en Alcantarilla, harán que Perfumerías Avenida tenga mucho ganado.
"Vamos 0-0", deja claro Montañana. La entrenadora de Perfumerías Avenida no quiere la más mínima confianza y sabe que la eliminatoria todavía está abierta: "Cada equipo que está jugando ahora, solo se preocupa por corregir alguna pequeña cosa táctica. Está claro que el jueves fue buen partido, pero es pasado y nosotras debemos afrontar mañana con el 100% de nuestra cabeza y físico".
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