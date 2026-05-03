Perfumerías Avenida, a por las semifinales de la Liga Femenina

Perfumerías Avenida quiere estar en las semifinales de la Liga Femenina. Las charras se miden este domingo, a las 19:30 horas, al Jairis en el pabellón Fausto Vicent en el duelo de vuelta de los cuartos de final.

El partido de ida acabó con un 74-65 y un gran trabajo colectivo de las charras. Además de Iyana Martín, Vilaró se echó el equipo a la espalda en ataque y Belén Arrojo fue la primera guerrera en la defensa. Ingredientes que, si vuelven a aparecer en Alcantarilla, harán que Perfumerías Avenida tenga mucho ganado.

"Vamos 0-0", deja claro Montañana. La entrenadora de Perfumerías Avenida no quiere la más mínima confianza y sabe que la eliminatoria todavía está abierta: "Cada equipo que está jugando ahora, solo se preocupa por corregir alguna pequeña cosa táctica. Está claro que el jueves fue buen partido, pero es pasado y nosotras debemos afrontar mañana con el 100% de nuestra cabeza y físico".