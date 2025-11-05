Perfumerías Avenida sentencia en el último minuto a Nyon Basket

Perfumerías Avenida venció por 72-82 a Nyon Basket y cierra una herida de tres derrotas seguidas. Las charras regresaron a la senda del triunfo en la Eurocup con 19 puntos y 14 rebotes de Cave.

Iyana, Vilaró, Spreafico, Djaldi-Tabdi y Cave fue el quinteto azulón. Con rabia y picadas en su orgullo por tres derrotas seguidas, las charras comenzaron con un 0-8 de parcial. Y no pararon en el primer cuarto. Djaldi-Tabdi tiró del equipo con ocho puntos en los diez minutos iniciales y Perfumerías Avenida se marchaba en el marcador con 12-24.

Un triple de Meyers en el arranque del segundo acto llevaba la ventaja a diecisiete puntos (12-29), pero Nyon reaccionó para bajar la desventaja a nueve puntos. Ahí volvió a acelerar Perfumerías Avenida con Cave e Iyana al mando anotador. Al descanso, 33-47 con dobles dígitos para Djaldi-Tabdi y Cave, las interiores del equipo charro.

El paso por los vestuarios dejó a un Avenida apagado y frío. Todo lo contrario que Nyon, que fue poco a poco recortando diferencias y creyendo que podía meterse en el partido. Y se metió. Las suizas llegaron a colocarse a solo tres puntos y un triple de Zellous ponía el 57-63 con el que se llegaba al último cuarto. De tener el partido prácticamente sentenciado, a tener que sufrir en los diez minutos finales.

En el cuarto decisivo, a Perfumerías Avenida se le pasaron mil fantasmas por la cabeza, pero acabó ganando. Nyon Basket apretó y mucho para ponerse 68-73 a falta de cuatro minutos. Y ahí manejó bien el equipo charro que, en el minuto final, mató el partido con las canastas de Cave y Claudia Soriano. El bocinazo final dejó el definitivo 72-82 con el que Perfumerías Avenida regresa a la senda del triunfo.