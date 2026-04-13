Perfumerías Avenida y Shavonte Zellous separan sus caminos

El CB Avenida ha hecho oficial la salida de la jugadora Shavonte Zellous, quien desde este lunes se desvincula del conjunto salmantino.

La decisión se ha tomado tras una petición expresa de la propia jugadora, quien ha solicitado en los últimos días la rescisión de su contrato para poner fin a su etapa en el club charro.

Desde el Perfumerías Avenida han querido despedir públicamente a la jugadora, conocida cariñosamente como “Z”, agradeciéndole el tiempo y el esfuerzo dedicado al equipo durante su etapa en Salamanca.

Asimismo, la entidad le ha transmitido sus mejores deseos para su futuro, tanto en su trayectoria profesional como en su ámbito personal.