Perfumerías Avenida sigue su escalada en Liga Femenina: ya es séptimo

El regreso de la Liga Femenina dejó pocas sorpresas en la parte alta. Girona, Valencia Basket, Zaragoza e IDK se mantienen en lo más alto y Ensino Lugo pierde la condición de colíder tras perder ante Jairis.

El equipo murciano es sexto, con un bagaje de 4/3, igual que Perfumerías Avenida. Las charras se colocan séptimas tras derrotar con claridad a Gernika en Salamanca por 85-60.

“Hasta el día de hoy es el mejor partido en general. A nivel de consistencia y de equipo, es el mejor partido hasta ahora”, felicitaba Anna Montañana a sus jugadoras.

Ahora, Perfumerías Avenida afrontará el miércoles el choque de la Eurocup ante Neptunas (20:30 horas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez) y el domingo jugará en Liga Femenina en la pista de Jairis (11 horas).