Perfumerías Avenida sigue en la lucha por la cuarta plaza

La victoria por la mínima de Perfumerías Avenida en Liga Femenina permite al equipo charro seguir en la lucha por la cuarta plaza. Las de Montañana llevan un bagaje de doce victorias y ocho derrotas y están a un solo triunfo de Jairis.

La próxima jornada es clave para Avenida. El sábado recibe a Jairis en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez (19:30 horas) y el que gane se colocará en cuarta posición en la tabla.

El equipo charro ya pone su foco en la vuelta de los cuartos de final de la Eurocup Women. Las salmantinas ganaron por seis puntos en Grecia a Athinaikos y quieren certificar su billete a semifinales en Salamanca (jueves a las 20:30 horas).