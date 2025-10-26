Perfumerías Avenida sigue con su paso inestable en Liga Femenina

La derrota de Perfumerías Avenida en casa ante IDK hace que el equipo charro baje posiciones en la tabla de la Liga Femenina y se quedé en la mitad.

Las azulonas han comenzado de forma inestable la competición doméstica y tienen dos triunfos en los cuatro partidos disputados hasta el momento.

El equipo de Anna Montañana tendrá doble compromiso esta semana. El miércoles reciben a Panathinaikos en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez y el domingo a las 11 horas viaja a la pista de Ensino Lugo.