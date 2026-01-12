Perfumerías Avenida sigue quinto en Liga Femenina

Perfumerías Avenida termina la decimosexta jornada de la Liga Femenina como quinto clasificado. Las charras cuentan con un bagaje de nueve triunfos y siete derrotas y ven cómo se pone prácticamente imposible el top 3 de la clasificación.

Las charras ponen ahora su vista en la eliminatoria de Eurocup Women. El partido de ida se jugará este jueves, a las 20:30 horas, en Salamanca ante Baxi Ferrol.

Y, el sábado, en Liga Femenina, Perfumerías Avenida jugará ante el líder Zaragoza a partir de las 19:30 horas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.