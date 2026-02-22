Perfumerías Avenida sigue quinto en la Liga Femenina

Perfumerías Avenida logró una importante victoria ante Girona en la prórroga. Las charras ganaron por 83-79 con una exhibición de Iyana Martín en el parqué del pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

Con este resultado, el equipo dirigido por Anna Montañana mantiene el quinto puesto de la fase regular con trece victorias y nueve derrotas en los veintidós partidos disputados.

La próxima jornada, Perfumerías Avenida se enfrentará a CAB Estepona. El choque está fijado el sábado a las 17:30 horas en el pabellón José Antonio Pineda.