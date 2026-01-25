Perfumerías Avenida sigue sexto en la Liga Femenina

Perfumerías Avenida venció por 61-80 a IDK y regresó a la senda del triunfo en la Liga Femenina. El equipo dirigido por Anna Montañana marcha en sexta posición de la tabla con un bagaje de diez victorias y ocho derrotas.

Zaragoza sigue líder indiscutible y le siguen Girona y Valencia Basket. Por detrás, fuera del podio, se encuentra Jairis con una marca de 11/7. Ahí es donde apunta Perfumerías Avenida, que tiene también por delante a Leganés con un bagaje de 10/8 (al igual que las charras).

Precisamente el próximo partido será entre ambos conjuntos. El sábado, a las 18 horas, el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez acogerá el choque entre Perfumerías Avenida y TSN Leganés.