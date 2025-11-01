Perfumerías Avenida sobrepasa los cien puntos para derrotar a Reino de León

Nueva exhibición ofensiva de Perfumerías Avenida en Tercera FEB. El equipo charro venció por 101-68 a Reino de León en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. Los salmantinos se levantaron de la derrota ante el líder Calvo Basket Xiria y ganaron de forma holgada y dando un recital ofensivo.

Smith, con 29 puntos, fue el máximo anotador del partido. Pero el equipo de Jesús Gutiérrez sumó varios jugadores más a buen nivel como Kourouma (17 puntos y 14 rebotes), Peters (15 puntos y 13 rebotes) o Choithramani (15 puntos y 9 rebotes).

Para este domingo quedará el choque del Atlético Carbajosa. Los de Manolo Rodríguez, que están en el grupo AA, se miden a partir de las 18 horas al CB Solares en tierras cántabras.