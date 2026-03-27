Un Perfumerías Avenida de sobresaliente se mete en las semifinales de la Copa de la Reina
Las charras arrollaron a Girona en cuartos y se medirán a Jairis por un puesto en la final
Exhibición de Perfumerías Avenida para cerrar los cuartos de final de la Copa de la Reina en Tarragona. Las charras jugaron cuarenta minutos de grandísimo nivel y eliminaron a Girona, uno de los favoritos, por un contundente 53-76.
El quinteto charro estuvo formado por Iyana, Zellous, Vilaró, Magarity y Cave. Los primeros compases de choque fueron igualados y con ritmo (7-7). Iyana cometía su segunda falta en los primeros tres minutos y, lejos de venirse abajo, Perfumerías Avenida endosaba un parcial de 0-14 con Cave dominando la pintura. La entrada de Ainhoa López daba vitalidad al ataque de Girona, pero las charras mandaban al término del primer acto (13-21).
Los siguientes diez minutos comenzaron con dos buenas acciones ofensivas de Soriano (14-25), pero en ese momento espabiló Girona para meter un parcial de 7-0. Con 21-25, Perfumerías Avenida regresó a su mejor juego con la dirección y puntos de Iyana, con una Cave imparable en la pista y con una Claudia Soriano que parecía clonada en el parqué. La '1' perfumera robaba, defendía, dirigía el ataque y anotaba con asiduidad para mandar el duelo al descanso con 25-40.
Durante gran parte del año, Perfumerías Avenida solía despistarse en el regreso de los vestuarios. No esta vez. Vilaró marcó el camino con cinco puntos seguidos, Spreafico apuntilló de tres y Soriano dejaba una bandeja 29-50. Y otra vez Íñiguez parando el choque con un tiempo muerto. No le surtió efecto. El equipo charro mantuvo el ritmo y el acierto y cerró el tercer cuarto con 36-57.
La lesión de Soriano, que rompió a llorar en el banquillo, fue la nota negativa del choque. La base catalana había realizado un partidazo y se fue entre gritos de MVP. En la pista, Avenida no bajó el pistón. Las de Montañana arrollaron a Girona y se verán las caras con Jairis en semifinales.
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