Perfumerías Avenida sube al tercer puesto de la Liga Femenina

La jornada de la Liga Femenina tenía su plato estrella en Girona. Allí, el equipo dirigido por Roberto Íñiguez aplastó a Valencia Basket por 96-68 y mantiene su primer puesto en la Liga Femenina con un bagaje de 10/1. Esa misma puntuación tiene Zaragoza, que es colíder en la tabla.

Justo por detrás aparece Perfumerías Avenida. El equipo charro ya es tercero en la tabla y se cuela en el podio de la competición regular después de sus altibajos de inicio de campaña.

Las de Anna Montañana volverá a la pista el próximo domingo, 28 de diciembre, con el partido en tierras madrileñas ante el Leganés. El duelo, que dará comienzo a las 17 horas, servirá para poner punto y final a la jornada número 13 de la Liga Femenina.