Perfumerías Avenida supera con claridad a Neptunas

Perfumerías Avenida venció con claridad en la pista de Neptunas por 61-88. Cave, con 21 puntos y 10 rebotes, encabezó el ataque charro. Zellous (14), Soriano (12) y Djaldi-Tabdi (12) también obtuvieron dobles dígitos.

El quinteto charro estuvo formado por Soriano, Zellous, Spreafico, Arrojo y Cave. El equipo de Montañana salió muy poderoso en la pista, con una marcha más que Neptunas y se puso rápidamente con 5-17. Las lituanas reaccionaron y se colocaron cerca de las charras, hasta que Iyana apareció con cinco puntos seguidos para poner el 18-25 al final del primer cuarto.

En los segundos diez minutos, Perfumerías Avenida ajustó la defensa y se aprovechó de una inconmensurable Cave para ir aumentando la renta. Con Iyana en la dirección, el equipo gozó de minutos de gran nivel. Y un triple de Spreafico cerró el segundo cuarto con 28-51.

El tercer cuarto se inició con Djaldi-Tabdi muy activa en el ataque azulón y con Avenida tomando rondando los treinta puntos de ventaja. Sin embargo, una pequeña desconexión charra hizo que Neptunas se colocase con el 44-65.

Los últimos diez minutos no tuvieron mayor historia. Perfumerías Avenida no sufrió para mantener la amplia renta y se llevó el partido por 61-88. Tercer triunfo consecutivo en Eurocup de las de Montañana