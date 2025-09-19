Perfumerías Avenida, a por el título de la Copa de Castilla y León

Perfumerías Avenida afronta este viernes la final de una descafeinada Copa de Castilla y León de baloncesto femenino. A partir de las 20:30 horas, las charras se ven las caras con el Zamora en el pabellón Ángel Nieto.

Anna Montañana no podrá contar con tres de sus jugadoras: Iyana Martín, Meyers ni Magarity. Por lo tanto, la entrenadora ha convocado a Elena Benito para completar el plantel de diez jugadoras para el encuentro.

“Servirá para que las jugadoras sigan teniendo feeling, sigan creándose conexiones entre ellas e intentar si todo va bien físicamente, que den un paso en toma de decisiones. No creo que a nivel táctico podamos mejorar mucho”, asegura Anna Montañana.