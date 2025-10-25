Perfumerías Avenida se ve las caras con IDK

Perfumerías Avenida se muestra muy fuerte en la Eurocup y de momento no tiene la velocidad deseada en Liga Femenina. Las charras ganaron en el último momento a Gran Canaria en la pasada jornada y quieren el calor de su afición para derrotar a IDK.

El domingo, a las 12 horas, el equipo de Montañana se ve las caras con las vascas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. El choque corresponde a la cuarta jornada de la Liga Femenina.

IDK llega a Salamanca un puesto por encima de Perfumerías Avenida. Las vascas tienen un bagaje de dos victorias y una derrota. Faye o Robinson son algunas de las jugadoras más poderosas del equipo visitante.