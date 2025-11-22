Perfumerías Avenida, a tomar velocidad ante Gernika

La Liga Femenina regresa este fin de semana. Y Perfumerías Avenida jugará este domingo, a las 12 horas, ante Gernika en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

El equipo dirigido por Anna Montañana marcha con tres victorias y tres derrotas en su casillero en octava posición. Gernika tiene los mismos guarismos, pero su mejor basketaveraje le colocan en sexta posición.

El parón de selecciones hace que algunas jugadoras como Iyana Martín mantengan su potencial y que otras como Meyers den un paso adelante en su acierto ofensivo.