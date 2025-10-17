Perfumerías Avenida, a tomar velocidad en la Liga Femenina

Perfumerías Avenida afronta la tercera jornada de la Liga Femenina. Y lo hace con el reto de tomar velocidad en la competición y encadenar dos triunfos consecutivos.

Las de Anna Montañana comenzaron con un traspié ante Araski y la posterior victoria en casa ante Cadí La Seu. Este sábado, a partir de las ocho de la tarde peninsulares, Perfumerías Avenida se ve las caras con Gran Canaria en las islas afortunadas.

El regreso de Iyana Martín a la cancha le ha dotado a Perfumerías Avenida de mayor versatilidad en ataque y también un ritmo alto de juego alternando la posición con Claudia Soriano.

Gran Canaria es el penúltimo en la clasificación y ha perdido sus dos partidos de competición regular hasta el momento. Merceron y Claudia Contell son las dos jugadoras más destacadas del conjunto insular.