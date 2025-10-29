Perfumerías Avenida, a por otra victoria en la Eurocup

Hasta el momento, Perfumerías Avenida se encuentra impoluto en competición europea y muy irregular en Liga Femenina. Este miércoles, las de Anna Montañana reciben la visita a Panathinaikos en la Eurocup en la cuarta jornada de la competición. El choque dará inicio a las 20:30 horas del pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

"Es lo que buscábamos, estar en esta posición, jugando dos partidos fuera. Haber estado una semana en casa nos puede dar estabilidad y jugar en casa, tenemos que construir esa relación con la afición y que vean el perfil de equipo que queremos ser", asegura la entrenadora de Perfumerías Avenida.

Las charras llegan con Iyana Martín dolorida en el tobillo tras su golpe ante IDK, pero la asturiana ha entrenado con sus compañeras y está disponible. Por lo tanto, Magarity será la única baja.

En el bando griego, la entrada de Fitzgerald le ha dado un plus al equipo. "Es una jugadora que es muy rápida, muy difícil de defender en el uno por uno y hay que hacer un trabajo global. Estará Prince, que allí nos hizo daño en el tapón y es un equipo que cambia bastante", concluye Montañana.