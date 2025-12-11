Perfumerías Avenida visita al poderoso Emlak Konut

La eliminatoria estrella de la Eurocup la juegan Perfumerías Avenida y Emlak Konut. El partido de ida se jugará esta tarde en Turquía (a las 17 horas españolas). Montañana explica rápido el plan de partido: "Incomodarlas muchísimo, el rebote es fundamental y entrar a la guerra defensivamente para estar sólidas y poder después hacer nuestro juego, con un ritmo alto pero estable"

Las charras llegan con la baja de Magarity y tendrán enfrente a jugadores de nivel como Thomas y Macauly, además de las ex perfumeras Ndour y Delaere. "Son jugadoras con mucha libertad y capacidad de anotación, además de tres jugadoras turcas que les dan intensidad y energía. Tienen un porcentaje altísimo de triples y son peligrosas por nombres y por el tipo de juego que hacen", explica Montañana.

Y la entrenadora azulona deja claro que no puede haber desconexiones para evitar parciales. "Es mentalizarse de que todo cuenta, desde el viaje, el primer partido, los parciales... Hay que estar estables el mayor número de minutos porque ellas te llevan a la inestabilidad, son jugadoras muy verticales que te pueden provocar un parcial en cualquier momento. Vamos a tratar de controlarlo y salir de Estambul con nuestras ideas", concluye.