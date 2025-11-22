Perfumerías Avenida vuelve a dar una exhibición ofensiva en Tercera FEB

Perfumerías Avenida sigue siendo un rodillo ofensivo en la Tercera FEB. Los azulones ganaron por 70-107 en la pista del Ulla Oil Rosalía con una gran sobriedad.

Smith, con 32 puntos, volvió a ser el líder de Perfumerías Avenida y Kourouma ayudó con 22 puntos y 16 rebotes. Sandry González (15 puntos), Garrido (13 puntos) y McCarthy (12 puntos) también alcanzaron los dobles dígitos en puntuación.

En estos momentos se encuentra en juego el choque del grupo AA entre el Universidad de Deusto y el Atlético Carbajosa. Los vascos ganan al descanso por 43-35.