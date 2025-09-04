Perfumerías Avenida vuelve a la pista: en juego el Trofeo As Burgas

Perfumerías Avenida volverá a jugar un partido. Las charras, que están en plena pretemporada, se medirán a Ensino Lugo y a Araski en el Trofeo As Burgas. El primer partido se disputará este viernes (19 horas) y las de Anna Montañana se medirán al cuadro gallego; mientras que el sábado llegará el turno del conjunto vasco.

Primeros conceptos, conocer a las compañeras, carga en las piernas... y a aprender para poder mejorar. Con un equipo prácticamente nuevo, Perfumerías Avenida arranca su pretemporada con un doble partido muy interesante. "Jugaremos dos partidos seguidos y es muy buen test para nosotras. Es una liberación volver a sentirse con el uniforme para las jugadoras, que hay muchas que llevan mucho tiempo sin jugar un partido", explica Montañana.

Antes de poner el foco en el rival, lo importante es ir dando pasos hacia adelante en la construcción del equipo: "Llegamos con las piernas cansadas, pero es normal y pasará en las rivales. Se trabaja muy bien, el esfuerzo y la dinámica son muy buenos y estamos en el punto donde queremos estar tras doce entrenamientos. No podemos volar, pero estamos poniendo los cimientos y los cimientos están bien".