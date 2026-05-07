Perfumerías Avenida – Zaragoza: en juego una plaza en la final

En juego una plaza en la final de la Liga Femenina. Perfumerías Avenida y Zaragoza se ven las caras en la semifinal con la ilusión por las nubes y con el tanque de la gasolina en la reserva.

“Cuando juegas una semifinal, no tienes que motivar, todo el mundo está con ganas. Esperemos que nos ayude Würzburg, que nos empujen porque lo vamos a necesitar ante este equipo. Creo que va a haber esta unión y que las jugadoras lo sientan, después de todos los altibajos de esta temporada”, explica Montañana.

La ida se juega este jueves, a las 20:30 horas, en un Würzburg Silvia Domínguez que ha vendido todas sus entradas. La Marea Azul apretará para ayudar al equipo charro en busca de un buen resultado para el encuentro de vuelta en Zaragoza.

El partido será de ochenta minutos y Montañana así se lo hace saber a las suyas: "Lo hemos visto, cualquier equipo que tenga un momento malo, ellas tienen otra velocidad y hacen daño. Son un equipo muy largo y lees ayuda a mantener esa situación, tenemos que estar preparadas para eso”.

El equipo visitante cuenta con un plantel que logró el bronce en la Euroliga. En las últimas semanas, Zaragoza ha perdido a Leite y Helena Pueyo será baja. Pero el roster es extenso y de nivel con jugadoras como Mariona Ortiz, Vorackova, Hempe o Fingall.