Pescador: “He pensado en dimitir. No por las críticas, sino porque se está siendo muy injusto con nosotros”

El presidente de Unionistas, Roberto Pescador, explica en SALAMANCA24HORAS.COM la visión del club sobre lo sucedido con el ‘caso Hugo Parra’. “Había habido un error que habíamos cometido por las convocatorias porque no teníamos en conocimiento esa norma del convenio colectivo. Ahora bien, cuando esto viene, el chico nos lo dice y nosotros lo revisamos y consideramos que lo que él pide, no le corresponde tanto. Le hicimos un contrato con el filial con una ficha P para intentar resolver esa situación y creíamos que iba a aceptar la oferta. Pero luego nos dice que no y él considera que le corresponde una cantidad más alta”, inicia Pescador.

El presidente sabe que el asunto podría incluso acabar en el juzgado si el ya ex futbolista del club presenta una denuncia: “Nosotros no consideramos que eso le corresponda. Él pide una cantidad y nosotros consideramos que, a pesar de lo que dice el convenio colectivo, no le corresponde eso. Ahora estamos hablando con AFE. Lo que el club no va a hacer es darle una cosa que consideramos que no es así”.

Preguntado por la cantidad que tiene que percibir el futbolista y la que ofrece el club, Pescador no quiso dar las cifras: “Estamos en una negociación y no las voy a decir”.

Por último, este medio de comunicación quiso saber si el presidente de Unionistas había pensado en dar un paso al lado y marcharse del club. “He pensado en dimitir. No por las críticas, sino porque se está siendo muy injusto con nosotros”, admitió Pescador.