El piloto de Lorenzo Santolino participa en el rally Ruta40 en Argentina, quedando décimo en el prólogo previo a las cinco etapas

Lorenzo Santolino participó este domingo en el en el rally Ruta40, un miniDaka sudamericano en Argentina en el que quedó décimo en el prólogo previo a las cinco etapas.

Fue una carrera de 1.700 kilómetros, ya conocida para el piloto salmantino desde hace una década, cuando empezó su andadura en las carreras por el desierto.

Los mejores tiempos de esta carrera son los que eligen el orden de salida este lunes; en el caso de Santolino quedó décimo a 27 segundos.

Los diez primeros de la categoría máxima, en la que milita, pueden elegir posición de forma preferente, por lo que todo apunta a que le toque salir de los primeros en la primera etapa de este lunes.

A partir de aquí, cinco etapas y unos 1.700 kilómetros en total para los grandes de la especialidad. La primera etapa es un bucle de más de 300 kilómetros con salida y llegada a San Juan, con pistas de tierra, algún chot o río seco y un 10% de arena.