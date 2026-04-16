El pistolero Cristian Bernal, máximo goleador de la Segunda B de fútbol sala
El jugador del Salamanca FS lleva 32 dianas, un promedio de 1,23 goles por partido
“El pistolero”. Ese es el apodo de Cristian Bernal. El jugador del Salamanca Fútbol Sala anotó cuatro goles ante el Concello de Begonte el pasado fin de semana y se coloca como pichichi del grupo 1 de la Segunda División B de fútbol sala.
Los números son claros: 32 goles en 26 partidos disputados. Una garantía de cara a la portería rival y una media de 1,23 tantos por encuentro jugado.
El equipo charro afronta la recta final de la competición como tercer clasificado. Este sábado, a las 19:30 horas, el Salamanca FS visita la siempre complicada pista del Vilalba FS. Posteriormente, los de Chema Sánchez tendrán dos partidos más antes del final de la competición regular ante Tierno Galván y 5 Coruña FS.
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