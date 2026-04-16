El pistolero Cristian Bernal, máximo goleador de la Segunda B de fútbol sala

“El pistolero”. Ese es el apodo de Cristian Bernal. El jugador del Salamanca Fútbol Sala anotó cuatro goles ante el Concello de Begonte el pasado fin de semana y se coloca como pichichi del grupo 1 de la Segunda División B de fútbol sala.

Los números son claros: 32 goles en 26 partidos disputados. Una garantía de cara a la portería rival y una media de 1,23 tantos por encuentro jugado.

El equipo charro afronta la recta final de la competición como tercer clasificado. Este sábado, a las 19:30 horas, el Salamanca FS visita la siempre complicada pista del Vilalba FS. Posteriormente, los de Chema Sánchez tendrán dos partidos más antes del final de la competición regular ante Tierno Galván y 5 Coruña FS.