Pistoletazo de salida para la Liga de Cross de Cabrerizos

El primer domingo del mes de noviembre –día 2- arranca con gran éxito y aceptación, la XXXIII Liga de Cross AVS, con la celebración del primer cross “Los Caenes”, en la localidad de Cabrerizos. La prueba, organizada por el Club Deportivo Atletas Veteranos Salamanca, Ayuntamiento de Cabrerizos y Ayuntamiento de Moriscos, además de varias entidades y casas comerciales, cuenta con otras 4 jornadas más, siendo 5 en total, en diferentes fechas: 23 noviembre (una Contrarreloj en Moriscos); 20 diciembre (Cabrerizos); 18 enero 2025 (Cabrerizos) y 1 febrero 2025 (Cabrerizos) -Final De La Liga-.

A las 10:30h, desde la Plaza Mayor de Cabrerizos, se dio el pistoletazo de salida a todos los participantes, para recorrer una distancia total de 9,3km, sobre un recorrido bastante técnico. En este primer cross, se llevó a cabo también, un tramo cronometrado de 3km, siendo los más rápidos: Isaac Hernández Pindado (Fisio & Fit Hervás - Pulso Energía) con un tiempo de 10:48 y Verónica Sánchez Romero (Vino de Toro Caja Rural) con un tiempo de 12:45.

Los mejores de este 1er cross han sido: 1º Isaac Hernández Pindado (Fisio & Fit Hervás - Pulso Energía) con un tiempo de 33:10 y Verónica Sánchez Romero (Vino de Toro Caja Rural) con un tiempo de 38:39; en 2ª posición, Pablo Herrero Berrueta (Escuela Triatlón Salmantina) con 34:45 y Ester Rodríguez Sánchez (Escuela Triatlón Salmantina) con 40:01, y en 3ª posición completando el podio de vencedores quedaron, Pablo Lopez Hernandez (Escuela Triatlón Salmantina) con 34:51 y Beatriz Hernández Moreda (Atletas Veteranos Salamanca) con 40:31.

Todos los participantes a la hora de recoger el dorsal, recibieron la bolsa del corredor con camiseta conmemorativa.

El organizador puso a disposición de todos los participantes varios avituallamientos.