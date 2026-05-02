Pistoletazo de salida para la Vuelta Ciclista Salamanca Féminas

Este fin de semana se disputada la Vuelta Ciclista Salamanca Féminas, una competición nacional que reúne a más de 100 corredoras cadetes y junior de equipos de España y Portugal. La cita está organizada por el Salamanca es Ciclismo y también cuenta con presencia de otros dos equipos charros: HyD Ciudad de Salamanca y Enchufe Solar.

La primera etapa tuvo un recorrido de 59 kilómetros, que comenzó en Castellanos de Moriscos y finalizó en Villares de la Reina, con paso por Aldealengua, Cabrerizos, Moriscos y San Cristóbal de la Cuesta.

Primera etapa de la Vuelta Ciclista Salamanca Femenina | Mateo G.J.

Este domingo tendrá lugar la segunda y última etapa, que situará la capital salmantina como centro del ciclismo femenino. La salida y la meta estarán ubicadas en la plaza de la Merced, en pleno casco histórico.

En esta etapa, el pelotón recorrerá una distancia de 65 kilómetros, discurriendo por Aldeatejada, San Pedro de Rozados y Santo Tomé de Rozados. El regreso a Salamanca culminará nuevamente en la plaza de la Merced tras un tramo final urbano que pondrá a prueba la estrategia de los equipos.