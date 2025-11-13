Pitu Doncel recuerda su paso por Unionistas: “Fue una pena no jugar el playoff ese año”

Pitu Doncel llegó a Unionistas en la primera temporada en Primera RFEF y dejó destellos de su calidad. Ahora, más consolidado en el Talavera, ha mejorado en sus fundamentos defensivos y es una pieza clave para Diego Nogales. Y, como no podía ser de otra forma, guarda un grato recuerdo de su paso por Salamanca.

¿Qué espera del Talavera – Unionistas? “Va a ser un partido muy igualado. Los dos equipos hemos pasado por varias fases en esta temporada. Será un partido muy igualado y los dos tenemos muy buenos equipos. Se va a decidir por detalles. No creo que nos pese el haber perdido el otro día del 0-3 al 4-3 ante el Celta Fortuna, tiene que ser un aprendizaje”.

En los últimos años, ha mejorado en sus movimientos defensivos. “Totalmente. Tenía un debe más físico porque siempre fui más un 8 que un 10 y ahora abarco más campo y puedo estar más en la creación. Nosotros nos sentimos muy cómodos con el balón y atacar a través de sumar pases. Y si nos aprietan arriba, podemos jugar directos con nuestro delantero”.

Método Diego Nogales. “Es un entrenador que le gusta tener el balón, que sirva para atacar, jugar rápido y aprovechar los espacios del rival. Defensivamente nos gusta ser agresivos y robar rápido”.

Pitu Doncel, en un partido entre Unionistas y la UD Logroñés | FOTO SALAMANCA24HORAS.COM

Un recuerdo muy grato de Unionistas. “Todavía quedan dos compañeros de mi época, como De la Nava y Ramiro. El año en Salamanca fue increíble porque tuvimos la ilusión de estar en el playoff hasta el final. Fui muy feliz en Unionistas. Desde el principio estuvimos en buena dinámica y luego ganamos la última jornada en Riazor, pero no se dieron los resultados necesarios. Fue una pena no jugar el playoff ese año”.

Más de 300 aficionados de Unionistas en El Prado. “La otra vez que jugamos en El Prado se desplazaron muchos aficionados. En casa, nuestra afición también tiene muchas ganas de fútbol y va a ser una guerra en el campo y también de aficionados”.