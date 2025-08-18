El pivote Luis Roldán llega cedido a Unionistas

Unionistas ya tiene pivote. Antonio Paz ha conseguido la cesión de Luis Roldán, centrocampista del filial del Elche. El jugador, de 22 años, jugará la próxima campaña de blanquinegro.

El mediocentro se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, después firmó por el Albacete (donde jugó en el filial y en el primer equipo) y la pasada campaña firmó por el filial del Elche. Allí jugó más de 2.600 minutos y llegó a debutar con el primer equipo en la primera jornada.

“A nivel defensivo, el jugador albaceteño tiene un alto conocimiento táctico del juego para sostener al equipo y realizar ayudas constantes. Se trata de un jugador con capacidad para robar y ganar duelos utilizando su cuerpo con inteligencia”, explican desde el club charro.