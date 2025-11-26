El plan de Unionistas con Henry Hiobi

Unionistas lleva varias sesiones de trabajo con Henry Hiobi a las órdenes de Mario Simón. No es la primera vez que lo está. El jugador camerunés ya estuvo hace unas semanas, después se marchó y ahora ha vuelto.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, el joven futbolista de 19 años renovó el lunes su permiso de residencia en Madrid y posteriormente trabajó en el estadio Reina Sofía junto al resto de futbolistas de Unionistas.

El plan de Unionistas con el lateral izquierdo camerunés es que Henry Hiobi entrene con el primer equipo y tenga ficha del filial, además de ofrecerle un año y medio de contrato. Así, el futbolista podría ayudar en la salvación del equipo B y tendría las puertas abiertas a las órdenes de Mario Simón con los mayores. Toda esta situación queda a expensas de que la RFEF autorice todos los documentos y que Unionistas tenga la certeza absoluta de que el futbolista puede ser inscrito.